اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 11:25 ص
أكرم القصاص
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الأسعار الجديدة للبنزين.. وثبات سعر السولار (إنفوجراف)

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:24 ص
الأسعار الجديدة للبنزين.. وثبات سعر السولار (إنفوجراف) أسعار البنزين
مروة الغول

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا.

البنزين
البنزين

 

 7,50 جنيه للتر بنزين 80 
 
 8,75 جنيه للتر بنزين 92
 
 9,75 جنيه للتر بنزين 95
 
 تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر
 
زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل إلى 4600 جنيه
 
ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء
 

البترول

البنزين

السولار

المنتجات البترولية

لجنة التسعير

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