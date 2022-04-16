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عبر الاتحاد الأوروبى عن أسفه لقرار روسيا "غير المبرر" بطرد 18 عضوا من وفد الاتحاد الأوروبى فى روسيا، رداً على إجراء مماثل اتخذته بروكسل سابقاً، وأكد أن دبلوماسيى الاتحاد الأوروبى المعنيون يمارسون وظائفهم فى إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفى ظل الاحترام الكامل لها.

وجاء فى بيان رسمى لدائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبي، نشرته عبر موقعها الرسمي" أنه لا توجد أسباب لقرار السلطات الروسية أمس الجمعة بطرد موظفينا من روسيا بخلاف كونه خطوة انتقامية بحتة، إن مسار العمل الذى تختاره روسيا سيزيد من تعميق عزلتها الدولية، ولكن يواصل الاتحاد الأوروبى دعوة روسيا بقوة إلى وقف العملية العسكرية على أوكرانيا والعودة إلى احترام القواعد الدولية والنهج التعاونى فى علاقاتها الدولية".

يذكرأن، أعلنت وزارة النقل فى بيلاروسيا، حظر دخول السيارات والجرارات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى، عبر حدود الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

وذكر بيان للوزارة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - "اتخذت بيلاروسيا إجراءات انتقامية ضد المركبات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبدءًا من 16 أبريل الجاري، سيتم فرض حظر على حركة السيارات والجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبى عبر الحدود الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى بيلاروسيا".

يذكرأن، قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، إن بلاده لن تقبل بإطلاق النار على روسيا من الخلف.

وأضاف رئيس بيلاروسيا، خلال مؤتمر صحفى، أن أوكرانيا كانت مستعدة لشن ضربة ساحقة ضد روسيا إذا تأخرت العملية العسكرية.

وتابع رئيس بيلاروسيا: أزمة العلاقات مع الغرب غير مسبوقة، مستطردا: أشكر الرفيق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.