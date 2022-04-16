وذكر بيان للوزارة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - "اتخذت بيلاروسيا إجراءات انتقامية ضد المركبات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبدءًا من 16 أبريل الجاري، سيتم فرض حظر على حركة السيارات والجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبى عبر الحدود الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى بيلاروسيا".