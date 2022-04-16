الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتدعو لـ"ضبط النفس"

وكالات

دانت دولة الإمارات الجمعة، بـ"شدة" اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقفها الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية باحة الأقصى أمس واليوم لتعتدى على المصلين مما أثار ردود أفعال دولية واسعة.