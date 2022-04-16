الأوقاف توجه الأئمة والعاملين باستمرار حملات تعقيم ونظافة المساجد طوال شهر رمضان

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف، على جميع مديرياتها في المحافظات، على استمرار حملات تعقيم ونظافة المساجد ، طوال شهر رمضان المبارك، لتهيئتها للمصلين، مع التنبيه على الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، والتأكيد على أنها سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك ، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا.

وتأتى حملة التعقيم في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

في سياق متصل يؤدى أئمة الأوقاف، الدروس الدينية وخاطرة التراويح، بعد سماح لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة مجلس الوزراء من أداء الدروس والخواطر خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعى الرشيد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، هو مدرسة علمية، وفرصة عظيمة للتزود بصحيح العلم النافع المفيد، وهو فرصة لبناء الوعي الرشيد، قائلاً: "من خلال برنامج "رؤية"، نحاول أن نلقي الضوء على عدد من القضايا الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والفكرية، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، والبداية تكون بالحديث عن مكارم الأخلاق، فرمضان هو شهر الأخلاق ، وبناء الأخلاق ، ومكارم الأخلاق ، ألم يقل نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إذا أصبَحَ أحدُكم يومًا صائمًا، فلا يرفُثْ ولا يَجهَلْ، فإنِ امرؤٌ شاتَمَه أو قاتَلَه، فلْيَقُل: إنِّي صائِمٌ، إنِّي صائِمٌ"، ذلك أن الصوم يهذب الأخلاق.