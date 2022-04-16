اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 01:42 م
أكرم القصاص
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استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

السبت، 16 أبريل 2022 06:00 ص
استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم دواجن - أرشيفية

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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت، لتسجل 38 جنيهًا للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في النصف الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 42 جنيهًا، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.
 

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو.
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو.
 
كتكوت أبيض 7.75-8 جنيه.
 
كتكوت ساسو  3.5 - 3.75 جنيه.
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو.
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه، والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.
 
 
 

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