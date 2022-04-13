أسعار الدواجن تتراجع بصورة محدودة تسليم أرض المزرعة

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الثروة الداجنة تراجع محدود في سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة من 38 و 39 في بعض المزارع إلى مستويات 37 جنيها للكيلو، وهو سعر للتجار وقد يختلف من مزرعة إلى أخري ومن محافظة إلى أخرى، في حين يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 42 جنيها للكيلو.



سعر الدواجن اليوم في مصر

سعر الأبيض 37 جنيها للكيلو في المزارع

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 6.5-6.75 جنيها

كتكوت ساسو 3.5 - 3.75 جنيه

أمهات بيضاء 31 جنيها

في سياق آخر وبشأن وضع سوق البيض، شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 47.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه والبيض البلدي 60 جنيها وهي أسعار تعبر عن الجملة.

وفي ذات السياق تواصل منافذ وزارة التموين والخدمة الوطنية توفير المنتجات والسلع الغذائية الرئيسية بأسعار مناسبة في جميع المناطق والمحافظات.