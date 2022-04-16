استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والرجاء المغربى

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والرجاء المغربي، اليوم السبت، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وينتشر رجال الأمن بالمجموعة الأفريقية في الاستاد لتأمينه وفتح الأبواب أمام الجماهير، على أن يتم غلقها قبل المباراة بساعة.

ويخطط موسيماني في العودة إلى طريقة 3 / 4 / 3 وهي الخطة التي اعتمد عليها من بداية الموسم وتمكن من خلالها في تحقيق نتائج قوية، لاسيما وأنه تساعد الجهاز الفني على حل المشاكل الدفاعي في خط دفاع الفريق الأحمر وتمكنه من الاستحواذ على مجريات اللعب في المباريات.

ويعكف موسيماني مع معاونيه على اختيار التشكيل الأنسب لهذه المباراة في ظل تفكيره لعودة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي مثل أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، مع إعادة بعض اللاعبين للدكة مثل لويس ميكيسوني الذي لا يظهر بمستويات ثابتة مع الفريق الأحمر منذ الانضمام لصفوفه في الصيف الماضي.

ويستضيف الأهلى نادى الرجاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يستقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على أرضية ملعب المركب الرياضى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.