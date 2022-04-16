إصابة 6 أشخاص إثر انهيار سقف مسجد فى مدينة بدر.. صور

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 6 اشخاص إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلي المستشفي، فيما انتقل رجال الحماية المدنية والمباحث إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء في مدينة بدر، على الفور انتقلت رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع انهيار لسقف مسجد ونتح عنه إصابة 7 أشخاص ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي المستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث لرفع الأنقاض واتخاذ اللازم.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان حول الواقعة ، لكشف ملابسات الحادث بالكامل.