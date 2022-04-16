اليوم السابع
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أبرز 5 معلومات عن الزيادات الجديدة فى رواتب موظفى الحكومة قبل تطبيقها بأيام

السبت، 16 أبريل 2022 09:00 ص
أبرز 5 معلومات عن الزيادات الجديدة فى رواتب موظفى الحكومة قبل تطبيقها بأيام وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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يصرف العاملون بالجهاز الإداري للدولة، الزيادات الجديدة للرواتب بداية من شهر أبريل الحالي، بعد تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وتم تدبير 36 مليار جنيه لتعجيل صرف هذه الزيادات، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه، وينشر "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن العلاوة الدورية الجديدة، وهي:
 
1- تستحق العلاوة الدورية للموظفين للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.
 
2- كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالى.
 
3- يمنح العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية بدءًا من 1 أبريل الجارى علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين 8% من الأجر الوظيفي، والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
 
4- يزداد الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
 
5- لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري لكل من العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، والمعارين للعمل بالخارج، والموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

رواتب الموظفين

العلاوات الدورية

زيادة رواتب الموظفين

علاوة الموظفين

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