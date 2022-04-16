أبرز مظاهر التطور فى السيارات الكهربائية عالميا؟ زيادة طاقة البطارية الأهم

كتب عبد الحليم سالم

أصبحت السيارات الكهربائية المتطورة لهذا العام ذات التكوين القياسى والمحركات المزدوجة ونطاق التشغيل البالغ 700 كيلومتر ضرورية للسيارات الكهربائية المتطورة وعتبة البناء الأساسية لأكثر من 400000 سيارة كهربائية وذلك بحسب موقع سيارات صينى متخصص.

وتسعى مصر لتدشين مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع الصين بجانب تدشين محركات كهربائية أخرى بالشراكة مع كويا الجنوبية خلال الفترة المقبلة تزامنا مع التوجه العالمى للمركبات الكهربائية وبهدف الحفاظ على البيئة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أضاف الموقع انه سيكون هناك العديد من السيارات الكهربائية الرائدة فى السوق هذا العام، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن العلامات التجارية المحلية لا تتخلف فى ذروة الطاقة، واستهلاك الطاقة فى حالة العمل والنطاق المطلق.

وتطرق إلى أن هناك أنواعا تسير لمسافة 615 كم مع بطارية 93 كيلووات فى الساعة وهذا النموذج يمتاز عن نماذج سيارات عالمية أخرى من حيث استهلاك الطاقة، لافتا أن الأهم من ذلك، فى سياق التصنيع الذكى فى الصين، أنه تكوين ضرورى للمركبات المتطورة لتحقيق قدرة أطول على التحمل، بدلاً من التضحية بالقوة.

على سبيل المثال، يحتاج محرك velai et7 إلى طاقة إجمالية تبلغ 480 كيلو وات، ويستغرق تسارع 100 كم 3.8 ثانية، ولكنه يحتاج فقط إلى حمل بطارية 75 كيلو وات فى الساعة عندما ينفد من حالة CLTC البالغة 530 كم.

بالمقارنة مع الإصدار 75 كيلووات ساعة من et7، فإن تسعير Zhiji L7 أكثر سهولة فى الاستخدام. إنه محرك مزدوج بقدرة 425 كيلو وات، مع وقت تسريع يبلغ 3.87 ثانية وقوة تحمل تصل إلى 615 كم فى ظروف العمل.

يشار انه وفق المعلومات تضاعفت الحصة السوقية لمبيعات السيارات الكهربائية مقارنة مع حصتها السوقية خلال 2020 حيث بلغت 6.75 مليون مركبة بنهاية العام بمعدل نمو يصل إلى %108 مقارنة بمبيعاتها خلال 2020 البالغة 3.23 مليون مركبة.