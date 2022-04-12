اليوم السابع
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لماذا تحرص مصر على تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع الصين؟

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:00 ص
لماذا تحرص مصر على تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع الصين؟ سيارات كهربائية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تحرص مصر على تصنيع سيارة كهربائية جديدة ، بالتعاون مع الصين بجانب تصنيع مركبات أخرى، عبارة عن مينى باص 14 راكبا  وتوكتوك كهربائيا بالتعاون مع كوريا الجنوبية ، في إطار خطة الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر ، والحد من الانبعاثات الحرارية خاصة الكربونية ، ولا سيما أن العالم يسعى للقضاء على كافة مظاهر التلوث ، خاصة المستهلكة للوقود الأحفورى بمختلف أنواعه تدريجيا لحماية الكوكب والحفاظ على درجة حرارة مناسبة ..  تعرف على التفاصيل في 7 نقاط.
 
1 – اللجوء للصين لكونها الدولة الأولى في تصنيع المركبات الكهربائية في العالم .
2 – الصين تمتلك إمكانيات تصنيع سيارات بسعر يناسب المستهلك المصرى .
3 – الصين لديها مرونة لتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة .
4 – التوجه لهذا النوع من المركبات يتزامن مع التوجه العالمى .
5 – السيارات الكهربائية تستهلك طاقة نظيفة وموفرة للوقود .
6- بحلول 2030 ستكون اغلب السيارات في اووربا تعمل بالكهرباء .
7- بحلول 2050 يأمل العالم في وقف كافة المحركات التي تعمل بالوقود الاحفورى والتقليدى.
 
 

تصنيع السيارات الكهربائية

قطاع الاعمال العام

الوقود الاحفورى

سيارات الكهرباء

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