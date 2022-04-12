لماذا تحرص مصر على تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع الصين؟

كتب عبد الحليم سالم

تحرص مصر على تصنيع سيارة كهربائية جديدة ، بالتعاون مع الصين بجانب تصنيع مركبات أخرى، عبارة عن مينى باص 14 راكبا وتوكتوك كهربائيا بالتعاون مع كوريا الجنوبية ، في إطار خطة الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر ، والحد من الانبعاثات الحرارية خاصة الكربونية ، ولا سيما أن العالم يسعى للقضاء على كافة مظاهر التلوث ، خاصة المستهلكة للوقود الأحفورى بمختلف أنواعه تدريجيا لحماية الكوكب والحفاظ على درجة حرارة مناسبة .. تعرف على التفاصيل في 7 نقاط.

1 – اللجوء للصين لكونها الدولة الأولى في تصنيع المركبات الكهربائية في العالم .

2 – الصين تمتلك إمكانيات تصنيع سيارات بسعر يناسب المستهلك المصرى .

3 – الصين لديها مرونة لتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة .

4 – التوجه لهذا النوع من المركبات يتزامن مع التوجه العالمى .

5 – السيارات الكهربائية تستهلك طاقة نظيفة وموفرة للوقود .

6- بحلول 2030 ستكون اغلب السيارات في اووربا تعمل بالكهرباء .

7- بحلول 2050 يأمل العالم في وقف كافة المحركات التي تعمل بالوقود الاحفورى والتقليدى.