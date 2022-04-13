محافظ بورسعيد يتفقد الامتحان التجريبى "البابل شيت" فى العلوم للإعدادية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، وبورسعيد الإعدادية بنات، وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحان التجريبى "البابل شيت" فى مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، والذى يطبق بمحافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، ويقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بداية من امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجاري، رافقه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



وتفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم فى النظام الجديد للامتحان "البابل شيت" وذلك من خلال سؤاله الطلاب حول مدى سهولة او صعوبة الامتحان، ومدى إدراكهم لأسلوب الإجابة بنظام البابل شيت، كما تأكد من الطلاب حول ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي.

وخلال حديثه مع الطلاب والطالبات، حرص محافظ بورسعيد عن سؤالهم حول مدى رضاهم عن النظام الجديد "البابل شيت"، حيث أكد الطلاب والطالبات أن نظام البابل شيت أفضل من النظام السابق، والذى يتيح الوقت الكافى للإجابة عن الأسئلة ويساعد الطالب على التفكير وعدم الاعتماد فقط على أسلوب الحفظ للمادة العلمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحانى الجديد والتفاعل معه، موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، لافتا إلى أن البابل شيت يتيح سرعة تصحيح الامتحانات وظهور النتائج فى اليوم التالى للامتحان.

وفى السياق نفسه، تبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور فى المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسى خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا إلى أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسى والذى يساهم فى تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

وكان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا لاستعراض تفاصيل نظام "البابل شيت"، والذى يقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وستتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات فى ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكترونى على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم فى التصحيح بسرعة الإنجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة فى الدقيقة.

يذكر أن الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود"، وعلى الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثنى الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.



المحافظ يتحدث للطلاب



امتحانات الاعدادية