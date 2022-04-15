10 ملفات هامة على رأس أولويات ميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

تولى اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين، مهمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جاء ذلك في ضوء إجراء بعض التعديلات في قيادات مينائي الإسكندرية مؤخرا، وكان هناك عدد من التوصيات وملفات هامة على رأس المهام الجديدة.. وهى:



1- استكمال مسيرة الإنجازات والتطوير.



2- النهوض بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتي بدأت من خلال عدد من المشروعات الطموحة والإصلاحات الهيكلية والتشغيلية خلال العامين السابقين في ظل توجيهات القيادة السياسية.

3- العمل الدؤوب على متابعة تنفيذ المشروعات الإستثمارية المتعددة الجاري تنفيذها بكل من مينائي الإسكندرية والدخيلة.



4- إنهاء إنشاء وتشغيل المشروعات على أعلى قدر من الجودة وفي الإطار الزمني المحدد.



5- دعم تقديم التسهيلات وكافة سبل التعاون مع عملاء الميناء والمجتمع المينائي في ظل القوانين المنظمة وبما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلاسة منظومة العمل.

6- التأكيد على حرص الهيئة في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية.



7- تحقيق الصالح العام للهيئة والعاملين بها من خلال تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والتأهيل.



8- منح العاملين كافة ما يستحقونه من حقوق ومزايا يكفلها القانون واللوائح المنظمة.



9- إعلاء الصالح العام للدولة وتحقيق رؤاها الاستراتيجية والتنموية.



10- التأكيد على تحول إلى ميناء ذكي أخضر ذو قدرات تنافسية تليق بمكانة ميناء الإسكندرية على خريطة النقل البحري الدولي.