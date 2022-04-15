يصل لـ2250 جنيها شهريا.. كارجاس تنشر جدول الوفر من تحويل السيارات للغاز

كتبت مروة الغول

نشرت شركة كارجاس - إحدى شركات قطاع البترول- معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث أن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 7.50 والبنزين (92) 8.75 جنيه والبنزين (90) 9.75 جنيهات.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1125 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1500 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 1687.5 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2250 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

ووفقًا لهذه البيانات، يتم استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.



شركة كارجاس

وتستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلي 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

كما تستهدف أيضا تقديم تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم، حيث تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة البترول، تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي في سداد قيمة عملية التحويل وذلك من خلال تقديم أنظمة متعددة للتقسيط، ومن خلال أيضا إجراءات تعاقد مبسطة والتي تتمثل في "صورة البطاقة الشخصية، وتكون سارية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه "، كما يتم منح هدايا فورية للمواطنين عند السداد النقدي.

يذكر أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف انحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التى تؤدى هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية .