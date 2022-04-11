اليوم السابع
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أهم المعلومات عن تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. الوفر المالى وتكلفة التحويل

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:30 م
أهم المعلومات عن تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. الوفر المالى وتكلفة التحويل تحويل سيارة بالغاز الطبيعى - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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طفرة هائلة يشهدها مشروع التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وذلك من حيث معدلات الاستخدام وتحويل السيارات وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، حيث يعد الغاز الطبيعى للسيارات وقودا اقتصاديا بجودة عالية، يحقق العديد من المزايا، وفيما يلى أهم المعلومات عن تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعى، وكذلك أطقم التحويل وعدد الأسطوانات التى يتم تركيبها فى السيارة وكانت كالتالى:

س. ما هو معدل الوفر المحقق للمواطن من تحويل السيارات للغاز الطبيعى؟

ج. تحويل السيارات للغاز الطبيعى يحقق وفرا ماليا للمواطن بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بأنواع الوقود السائل الأخرى.

س. ما هى تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

ج. تتراوح تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة، حيث تعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

س. هل يتم تقديم تسهيلات عند سداد قيمة التحويل؟

ج. يتم تقديم تسهيلات للمواطنين عند سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة.

س. ماهى إجراءات التعاقد لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعى؟

ج. تتضمن إجراءات التعاقد عدد من المستندات تتضمن 1-صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة. 2-إيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

س. هل جميع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكن تحويلهـا للعمل بالغاز الطبيعي؟

ج. جميع السيارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكن تحويلهـا للعمـل بالغاز الطبيعي وعند تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك و يتم إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

س. ماذا عن إسطوانة الغاز الطبيعى للسيارات ؟

ج. توجد أحجام عديدة للإسطوانات والتى تناسب جميع السيارات والتى لا تحتاج معها لأي تعديل واسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة وتجتاز إسطوانة الغاز الطبيعى اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.


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