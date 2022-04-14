محافظ البحيرة: طفرة كبيرة وجهود مستمرة بوحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى.. صور

كتب – أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي وتنفيذ ورش عمل وبرامج متنوعة حول التحول الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها، ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له، إلى أن المحافظة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي لمكافحة الفساد الإداري، حيث تم إنشاء وحدة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوصول إلى منظومة رقمية فعالة ومتناغمة بين كافة الإدارات والجهات، كما أشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" لتنمية وتعزيز مهارات العاملين بالشباك الأمامي بالجهات الحكومية والوحدات المحلية، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل بما يتواكب مع التطورات الإدارية والتكنولوجية.

وأكد المهندس عمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، أن العمل يجري على قدم وساق لربط ديوان المحافظة وأقسامها بغيرها من وحدات مجالس المدن والمراكز بالمحافظة وإعداد لغة رقمية مشتركة، حيث تم إعداد منظومة تشمل خدمات رقمية للموظفين، وجاري العمل على تدريب الموظفين من قبل وزارة الاتصالات على التواصل الفعال معها، وسيشمل التطبيق المراكز والمديريات لتكون محافظة البحيرة من المحافظات التى لها السبق على مستوى الجمهورية في التحول الرقمي.



وحدة نظم المعلومات (1)



وحدة نظم المعلومات (2)



وحدة نظم المعلومات (3)



وحدة نظم المعلومات (4)



وحدة نظم المعلومات (5)



وحدة نظم المعلومات (6)