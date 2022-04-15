نائب رئيس أمازون لـ"اليوم السابع": استمتعت بزيارة الأقصر الجميلة

دبى ـ إيمان حنا

قال بول مايزنر نائب رئيس شركة أمازون لسياسة الابتكار العالمية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سعد بزيارة مصر، واستمتع دائما بزيارة ذلك البلد الجميل، وأتطلع لزيارة مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن أولى رحلاته لمصر كانت عام 1988.

وأكد مايزنر، أنه يحب الأقصر كثيرا، ولن ينسى زيارته لتلك المدينة والرحلة النيلية التى استمتع كثيرا بها، قائلا:" إنها جميلة جدا وأتمنى زيارتها مرة ثانية والبقاء فيها لأيام وأيام".

وعن مشاركته فى القمة العالمية للحكومات التى عقدت مؤخرا فى دبى، قال مايزنر فى تصريحاته الخاصة، إنها كانت بهدف محاولة تقديم المساعدة للحكومات حول العالم والتى تعتبر أن التكنولوجيا الحديثة إحدى طرق خدمة المواطنين، مضيفا: "نحن فى شركة أمازون نركز دائما على ما يهم عملاءنا ويجذب اهتمامهم، ونحرص على التأكد من حصولهم على ما يحتاجون من خدمات ومنتجات.

أضاف مايزنر، فى تصريحاته، أشعر بالسعادة كونى قادرا على خدمة العملاء خاصة المصريين، لأننا نريد أن نمدهم بأفضل وأجود الخدمات والمنتجات قدر الإمكان وطرح خيارات متنوعة بأقل الأسعار، لذلك فإن أحد أهم الأشياء التى نقدمها فى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر هو تزويد عملائنا بأفضل خدمات التجزئة، فحاليا لدينا خدمات تجزئة للعملاء المصريين، ونحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم كما هو الحال بالنسبة لعملائنا حول العالم.

ومن ناحية أخرى، دخلت شركة أمازون، في شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لإنشاء مركز لوجستي جديد فى إمارة أبوظبي بحلول عام 2024.

ويعد المركز الجديد جزءاً من اتفاقية تعاون شاملة بين "أمازون" ومكتب أبوظبي للاستثمار، كما أنه يأتي ضمن برنامج الابتكار التابع للمكتب الذي تبلغ قيمته ملياري درهم لدعم الشركات المبتكرة العامة في قطاعات رئيسية.

وسيسهم المركز الجديد في توفير آلاف الوظائف على مدى 10 سنوات، والتي تناسب مختلف أنواع الخبرات والتعليم والمهارات، سواء من المبتدئين أو المتخصصين، مع تقديم أجور تنافسية وبرامج تدريبية.