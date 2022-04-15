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مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمدارس الفنية × 8 معلومات

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:23 م
مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمدارس الفنية × 8 معلومات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى، نرصدها فى التقرير التالى توقيتات عقد الاختبارات للطلاب .

  1. ـ تبدأ امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية.
  2. ـ تنطلق الامتحانات التحريرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى.
  3. ـ سيتم استغلال 4 أيام فقط لعقد الامتحانات خلال الشهر الجارى.
  4. ـ تعقد الامتحانات أيام "19 و20 و26 و27 أبريل الجارى.
  5. ـ تعقد الامتحانات بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين.
  6. ـ تستكمل الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
  7. ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد الامتحانات.
  8. ـ تم وضع أسئلة الامتحانات لعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.

 

     

 


التربية والتعليم

امتحانات النقل التحريرية

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات الثانوى الفنى للترم الثاني

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