مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمدارس الفنية × 8 معلومات

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى، نرصدها فى التقرير التالى توقيتات عقد الاختبارات للطلاب .