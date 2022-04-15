اليوم السابع
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أكرم القصاص
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منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 ص
منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى منظمة التعاون الإسلامى
وكالات

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نددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، الخميس، بأشد العبارات، إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات إسرائيلية.

وحذرت التعاون الإسلامي من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير تحديا سافرا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحرمة المقدسات التى من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام للمنظمة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.


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