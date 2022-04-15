مصطفى عابدين رئيسا لمركز الزرقا بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1331لسنة 2022 بالموافقة على حركة وزارة التنمية المحلية والتى تضمنت تعيين عدد من القيادات فى مختلف المحافظات من بينهم تعيين اللواء مصطفى كامل عابدين رئيسا لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط

يذكر أن اللواء مصطفى عابدين ابن محافظة دمياط تخرج فى كلية الشرطة وتجرح فى المناصب الشرطية حتى عمل مديرا ا لإدارة مرور جنوب سيناء، ثم التحق للعمل بوزارة التنمية المحلية، يحظى عابدين بحب واحترام أبناء محافظة دمياط.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،قد أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

كما تم تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.