اليوم السابع
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محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بالمبنى الجديد للوحدة المحلية بنقادة.. صور

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:09 م
محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بالمبنى الجديد للوحدة المحلية بنقادة.. صور محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بالمبنى الجديد للوحدة المحلية بنقادة
قنا صابر سعيد

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تفقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الجديد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى والعمل على تلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، رافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا و ياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا لإن المبنى مكون من بدروم ودور أرضى و6 أدوار علويه ويقع على مساحة حوالى 460 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10.4 مليون جنيه، حيث تجرى حالياً اعمال التشطيبات من تركيب السيراميك وأعمال الكهرباء وخطوط الاتصالات والإنترنت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأضاف "الداودي" بأن المحافظة، تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن القناوي، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

 

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