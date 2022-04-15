اليوم السابع
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محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:50 م
محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن عدم وجود أى زيادات فى أسعار سيارات النقل الجماعي والسرفيس وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار.

 

وتابع المحافظ مع مدير إدارة المواقف انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة المنوفية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

 

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

 

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.


محافظة المنوفية

زيادة الوقود

تعريفة الاجرة

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

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