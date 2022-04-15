محافظ البحيرة: افتتاح 9 مساجد جديدة بتكلفة 21 مليون و650 ألف جنيه

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 425 مسجدا فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز ( كفر الدوار - حوش عيسى - المحمودية - كوم حماده - بدر - الدلنجات - إيتاى البارود) بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و650 ألف جنيه وهى:-

- مسجد عمران بقرية العرقوب بكفر الدوار على مساحة 220 م وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

- مسجد العلى القدير بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى على مساحة 250م وبتكلفة 2 مليون جنيه.

- مسجد العقارى بقرية العقارى البحرية بالمحمودية على مساحة 399 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 الف جنيه.

- مسجد الرحمن بتلبقا بكوم حماده على مساحة 415 م وبتكلفة 3 مليون جنيه.

- مسجد العزيز غنيم بالمنطقة السادسة ببدر على مساحة 420 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد الميهى البحرى بزاوية حمور بالدلنجات عل مساحة 630 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد كوبرى المحطة بفرهاش بحوش عيسى على مساحة 1100 م وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه.

- مسجد عمران بكفر الحاجة بإيتاى البارود ( صيانة وترميم ) على مساحة 170 م وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد الحمد بقليشان بإيتاى البارود ( صيانة وترميم ) على مساحة 225 م وبتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" ان مفهوم العبادة شامل لجميع أبواب الخير النافعة للعباد والبلاد وقد نظر الدين الحنيف الى العمل نظرة تعظيم وتوقير وجعله باباً من أبواب القربات.

وإذا كان شهر رمضان المبارك شهر التقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع الطاعات من صوم وصلاة وقراءة قرآن وصدقة فإن الاجتهاد فى العمل واتقانه فى ذلك الشهر الفضيل من الأهمية بمكان؛ لأن رمضان شهر جد ونشاط لا شهر كسل أو بطالة.















