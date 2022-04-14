محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه.. صور

كتب - أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة، فى بيان صحفى، إلى أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، حيث شهدت المحافظة منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروع في كافةالمجالات والقطاعات، وذلك بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنية (تم الإنتهاء من 3634 مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنية وجاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة 31 مليار جنية).

وقد أكد محافظ البحيرة، على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيراً، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بناء وتشيد واحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار و200 مليون جنيه، حيث تم استلام ودخول العمل بالفعل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 ألف جنيه، وجارى العمل بـ91 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنيه

كما جاري العمل على إنشاء 173 مدرسة بتكلفة مليار و100 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، (تم الإنتهاء من 104 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنية وجارى العمل بـ 69 مدرسة بتكلفة 500 مليون جنيه).

فيما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي وتنفيذ ورش عمل وبرامج متنوعة حول التحول الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي لمكافحة الفساد الإداري حيث تم إنشاء وحدة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوصول إلى منظومة رقمية فعالة ومتناغمة بين كافة الإدارات والجهات، كما أشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" لتنمية وتعزيز مهارات العاملين بالشباك الأمامي بالجهات الحكومية والوحدات المحلية، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل بما يتواكب مع التطورات الإدارية والتكنولوجية.



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار



محافظ البحيرة يعلن تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة اجمالية 2 مليار