محافظة الأقصر تعلن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن المختلفة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر، بالاشتراك مع صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وقالت إنه على راغبي الحجز التقدم لمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر، بجوار الإصلاح الزراعي بنجع الطويل بالأقصر، لتقديم المستندات المطلوبة، وذلك في القترة من 17/4/2022 إلى 17/5/2022.

وقالت محافظة الأقصر، إنه يتم التقدم وفقاً لشروط أولها أن الوحدات المتاحة نظام ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب على مساحة 90 متر2 شاملة نصيب الوحدة في الخدمات، ومواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة كما يلي: (المدامود (مدينة الشمس) بجوار مدخل مدينة طيبة - الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب - وصلة الصحراوي بالقرنة - حاجر الضبعية بمركز القرنة - أبو قليعي بأرمنت - حاجر الرياينة بأرمنت - توماس بإسنا - الشغب بإسنا - الدير بإسنا)، ويمكن حجز الوحدات للأفراد أو الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية المسجلة والمصانع كسكن للعاملين بها، والهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، ويكون المتقدم شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية المصرية، ويمكن تقديم الطلبات لأبناء المحافظة والمقيمين بها وكذا المحافظات المجاورة، والأولوية في الحجز لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية أو بها مقر عمله، وألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية مماثلة أو تخصيص أرض أو الاستفادة بقرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه يمكن الحجز بنظام التمويل العقاري للفئات الآتية:- مُنخفضي الدخل (ذوي الدخل حتى 4500 جنيه شهريا للأعزب و6000 جنيه شهريا للأسرة)، ومتوسطى الدخل والأعلى دخلا (ذوي الدخل حتى 10000 جنيه شهريا للأعزب و14000 جنيه شهريا للأسرة)، على أن لا يقل السن في نهاية الإعلان عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عاماً، وسعر الوحدة 184 ألف جنيه و5% وثيقة صيانة، ويمكن الحجز بنظام السداد النقدي لجميع الفئات، ومتوسط سعر الوحدة بالنسبة للدور الأرضي والأخير 185 ألف جنيه و5% وثيقة صيانة والأدوار المتكررة 195 ألف جنيه و5% وثيقة صيانة، ويتم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة بدون أي رسوم.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أنه بعد مراجعة البيانات بمعرفة إدارة الصندوق يتم اخطار المتقدم برسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب بالتوجه لأحد البنك لتسديد المصروفات الادارية ورسوم الاستعلام وقدرها 355 جنيها لمحدودي الدخل و405 جنيهات لمتوسطي الدخل والأعلى دخلا (وهو مبلغ لا يسترد) ثم يتم تقديم إيصال للمديرية لإرفاقه بملف التقدم، وفي حال انطباق الشروط على المتقدم يتم اخطاره من إدارة الصندوق برسالة على رقم الهاتف لاستكمال الإجراءات، وسداد مقدم الحجز وقدره 20% من قيمة الوحدة وإنهاء باقي الإجراءات، وفي حالة السداد النقدي وفي حال الموافقة على الطلب يتم إخطار الطالب برسالة على رقم الهاتف بسداد المبلغ المطلوب بأحد البنوك وإنهاء باقي الإجراءات.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فيتم سحب وملء نموذج استمارة الحجز والاقرار بخط اليد وارفاق صور المستندات التالية:- (بطاقة الرقم القومي (سارية) - مفردات مرتب حديثة - أي مستند خاص بمصادر الدخل - إيصال مرافق حديث للسكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه) - العاملين بالشركات والقطاع الخاص شهادة معتمدة من جهة العمل ـ بطاقة الدخل الشهري أو السنوي موضحا بها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري بجهة العمل ومدة العمل لا تقل عن 6 شهور - أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية - شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة أو الأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة - الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات "بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات" - وصورة من مستند النفقة "بالنسبة للمطلقة" - لذوي الإعاقة سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة ومراعاة النسبة المحددة شرط انطباق الشروط وتقديم المستندات الدالة على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة (مستند حديث) - ويتم تسليم صور المستندات للمديرية عند التقديم على أن يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بمعرفة المتقدم بعد تحويل الملف إليها).

ومع التأكيد على صحة رقم الهاتف المُسجل باستمارة الحجز، حيث سيتم ارسال عدد من الرسائل النصية على هذا الرقم لسداد المبلغ المطلوب بإحدى البنوك وإنهاء باقي الاجراءات وفي حالة تغيير رقم الهاتف يتم افادة الصندوق بالرقم الجديد عبر الاتصال على رقم 5999 أو 1188 أو 5777، وللاستعلام مديرية الإسكان والمرافق/ 01009639985 أو 01111776272 أو 01015106714.