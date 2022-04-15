الإسكان تبدأ إرسال ملفات الحاجزين المتقدمين على وحدات متوسطى الدخل

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاستعلام عنهم.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي عقب 10 أيام فقط من غلق باب الحجز للوحدات المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، كدليل على العمل الدءوب بالصندوق.



مي عبد الحميد

من جانبها قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الجهات المختصة داخل الصندوق قامت بالعمل على تهيئة الملفات وتحضيرها خلال الأسبوع الماضي تمهيدًا لنقلها إلى البنوك المختلفة، للبدء في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.



مشروع جنة

وأضافت "عبد الحميد"، أنه في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية، بالإضافة إلى سداد (1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء)، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.



مشروع دار مصر

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطن سوف يستكمل باقي الإجراءات ودفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها، والبدء في دفع الأقساط المقررة وفقًا للمتفق عليه مع جهة التمويل الخاصة بالعميل.



مشروع سكن مصر

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه يمكن التواصل مع الصندوق مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.