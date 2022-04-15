"قادوس" دليفرى لحد باب البيت.. فكرة لتبييض الأرز فى الدقهلية.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، رصد خلاله عملية تبييض الأرز وتقشير الشعير باستخدام "قادوس" متنقل يجوب الشوارع لأول مرة في القرية، عوضا عن تبييض الأرز في المضارب التي كانت تستغرق الكثير من الجهد والوقت والمال حتى يتحول الشعير إلى أرز قابل للأكل.



وفي هذا الصدد، قال عبد الحميد رزق منفذ المشروع لـ"اليوم السابع"، إن الفكرة نفذت في العديد من القرى والمدن منذ سنوات طوال، ولكنها تطبق لأول مرة في قرية المعصرة، التي يعتمد أبناؤها على مضارب الأرز لتبييض الشعير وتقشيره، مشيرا إلى أنه اهتدى لتنفيذها منذ شهر بعد أن أعجب وانبهر بالفكرة وقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال.



وتابع أنه لم يغير شيئا من الفكرة الأساسية لتبييض الأرز، فاعتمد على نفس آلة التبييض "القادوس" وقام بربطه بالجرار الزراعي والذي يقوم بدوره بتشغيل "القادوس" عن طريق السولار، وتحريكه من شارع لآخر بالقرية، موضحا أن عملية التبييض لا تستغرق وقتا طويلا حتى يتم فصل حبيبات الشعير إلى الرجيع والقشور "السرس"، والأرز الكسر، والأرز الأبيض القابل للأكل.



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