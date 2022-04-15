فطارك صحى فى رمضان.. ابتعد عن كسر صيامك بهذه المشروبات

فاطمة ياسر

المشروبات الخاصة بشهر رمضان المبارك بالإضافة إلى العصائر الطبيعية التى تعد على الموائد، وكسر الصايم عليها تعد من أساسيات الشهر الكريم، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة المسببة للشعور بالحموضة الشديدة فى المعدة، ولذا سنتعرف على أبرز المشروبات المسببة لهذا العرض، وذلك وفقا لموقع "WEBMED" الطبى.

- التمر الهندى يعد من المشروبات ذات المذاق الخاص، وبالرغم من أنه مشروب طبيعى إلا أنه يتسبب فى الإصابة بحموضة المعدة الشديد، والسبب فى ذلك ارتفاع مستوى الأحماض داخل المعدة.

- العصائر الحمضية، كعصير البرتقال، واليوسفي، والجريب فروت، والليمون، فهى أطعمة غنية بفيتامين سي، ولها العديد من الفوائد على الصحة، لكن الإسراف في تناولها يزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، ويزداد الأمر سوء للذين لديهم مشكلة في الأساس باضطرابات الجهاز الهضمي.

- هل تعلم أن المشروبات الغازية تزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، فهى تحتوى على الصودا التى تغير معدلات المعدة، وزيادة كمية الهواء المعدة، وحدوث إضطرابات عملية الهضم.

وحث التقرير على ضرورة التقليل من تناول هذه المشروبات أثناء كسر الصيام لتجنب الإصابة وحدوث أى اضطرابات فى المعدة، لذا عليك تجنبها وتناول الماء والتمر عند كسر الصيام لتجنب التعرض لأى مضاعفات.