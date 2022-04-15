غلق مخبز لمدة شهر وضبط آخر تصرف فى دقيق مدعم بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر و بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز بمركزى" حوش عيسى - كفر الدوار"، أسفرت عن بالمرور على مركز ومدينة حوش عيسى تم ضبط :-

- مخبز بلدى تصرف فى 45 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم بالبيع فى السوق السوداء

- مخبزين قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 14 جرام للرغيف الواحد.

- 4 مخابز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

- محضر لمخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس

- 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور

* وبالمرور على مركز ومدينة كفر الدوار تم:

- غلق مخبز لمدة شهر لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد.

- ضبط 10 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

- مخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

- كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل ولعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.