اليوم السابع
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ضبط 18 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب 60 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:42 م
ضبط 18 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب 60 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 18 مخبز بمركزى دمنهور وكفر الدوار  لبيعهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى.

كما تم ضبط 60 شيكارة من حصص الدقيق المدعم قبل بيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

 

 

 


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