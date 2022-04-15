اليوم السابع
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ضبط 43 طن سلع غذائية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:25 ص
ضبط 43 طن سلع غذائية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (429) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (229.5) طن مواد غذائية وغير غذائية .

 

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط ما يقرب من (43) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (106) أطنان.

 

وأثمرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط أكثر من (39) طن دقيق مدعم وسكر تموينى، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من(40) طن أسمنت وحديد تسليح، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (591) قضية من بينها (138) قضية "خبز ناقص الوزن" و (111) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".


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