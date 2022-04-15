شحن 2350 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 2350 طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.
وفي هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
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