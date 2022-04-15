اليوم السابع
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شحن 2350 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:34 م
شحن 2350 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 2350 طن صودا كاوية من الميناء.  
 
وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة. 
 
وفي هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

 


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