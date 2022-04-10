اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 10 أبريل 2022 03:19 م
تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التدوال

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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