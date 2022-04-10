تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .