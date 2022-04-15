شباب ورياضة الأقصر تنفذ اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع "ألف بنت.. ألف حلم"

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، وذلك لاختيار فريق للمشاركة باللقاء المجمع بالوزارة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر المشرف عن المشروع بالأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تستهدف مديرية الشباب والرياضة زيادة عدد اللاعبين من الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال المشروع، بما يزيد من نشر الوعي الرياضي لدي الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً، حيث إن المديرية تنفذ المشروع داخل "مركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب السلام بإسنا، ومركز شباب المريسو مركز شباب الحسينات"، بقيادة كابتن حساني أبو الحجاج، وكابتن شيماء عبد الحاكم.

وأوضح صلاح رشوان، أنه يهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لعدد ألف فتاة ضمن "برنامج تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم، ويعمل بالمشروع 40 مدربا ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم ليصبح إجمالى المستفيدين من المشروع 1000 فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

ويؤكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن تفاصيل تنفيذ مشروع وزارة الشباب والرياضة "ألف بنت.. ألف حلم"، وأنه سيكون تطبيقه وفقا لقواعد معينة ومحددة تم وضعها من قبل وزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني وأيضا الاستعانة بخبراء ومدربين من الدوري الإنجليزي، موضحاً إن المرحلة العمرية التي يستهدفها المشروع للفتيات من 13 حتى 18 سنة، وأردف أن هناك قواعد تضمن سلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد الرياضة، إلى جانب أن المشروع يحارب التنمر، والاهتمام بالنواحي النفسية، وذكر أن المشروع مطبق في كل الجمورية من خلال 51 مركز شباب.