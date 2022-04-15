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جمارك الأقصر تشارك فى دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع.. صور

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:59 م
جمارك الأقصر تشارك فى دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع.. صور رجال جمارك الأقصر يشاركون فى دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، عقد فعاليات دورة تدريبية حول "كيفية مكافحة تهريب البضائع"، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك ومواكبة التطورات العالمية، ومن خلال التعاون مع الجهات الدولية، وفي إطار تعاون وزارة المالية مع المنظمة الدولية للهجرة.

وشارك فى فعاليات الدورة التدريبية عن كيفية مكافحة تهريب البضائع وذلك على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي داخل أحد فنادق الأقصر، كل من أيمن النبراوى ممثلا عن وزارة المالية، ومحمد متولى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع ممثلا عن مصلحة الجمارك، وبحضور عدد من العاملين لجمارك الأقصر والفروع، والتي تخللها تبادل الخبرات للتعرف على مفاهيم الهجرة والتنقل، وإطار تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع المنظمة العالمية للجمارك وحالات تهريب المهاجرين، وتجارة البشر للتعرف على دور المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين.

وكذلك تم خلال الدورة التدربية تناول الاتفاقيات الدولية الخاصة بآليات العمل الجمركية، وموضوعات تحليل المخاطر الذي يتعرض لها موظفي الجمارك أثناء تأدية عملهم، وطرق ووسائل مكافحة التهريب، وقد حضر افتتاح وانتهاء فاعليات الدورة التدريبية اللواء محمد سعودي مستشار الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن رئيس بعثة المنظمة بالقاهرة.

وفى السياق نفسه، أجاز قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، لمصلحة الجمارك أن تطلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها، ونصت المادة رقم 61 من القانون على أنه للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها، ولهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسمياً، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة.

دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (1)
 
دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (2)
 
دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (3)
 
دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (4)
 
دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (5)
 
دورة تدريبية حول كيفية مكافحة تهريب البضائع بالأقصر (6)

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