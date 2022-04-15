زراعة المنوفية: تحرير 1977 محضر تبوير وإعادة زراعة 121 حالة.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 1977 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالى مساحة (308 فدان و7 قيراط) بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن ، لافتا إلى أنه تم إعادة زراعة (121) حالة تم تبويرها بمساحة (16 فدان و8 قيراط ) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية ، وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه خلال أسبوع تم تنفيذ إزالة فورية لـ (11) حالة تعدى على مساحة إجمالية ( 5 قيراط و 11 سهم ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى تنفيذ إزالة فورية لـ (7) حالات بقويسنا بمساحة ( 4 قيراط و 11 سهم) ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمركز الشهداء وحالة أخر بمركز منوف ، وكذا إزالة حالتين تعدى بمركز ومدينة الباجور ، وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار تكثيف المرور الميدانى والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفورى معها حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أى متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية ضمن منظومة المتغيرات المكانية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً بأنه لن يتهاون فى محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.















