زراعة المنوفية: تطهير 36 كيلو مترا و100 متر من المساقى الخصوصية خلال مارس

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 36 كيلو مترا و100 متر من المساقي خلال شهر مارس 2022، وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن التطهير شمل عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بناحية "منشأة عصام" بمجموع أطوال 4.15 كم، ومركز أشمون ناحية "سمادون، طهواى ، مجريا" بطول 10 كم ، وكذا الشهداء بناحية " ساحل الجوابر" بطول 2.1 كم ، و مركز تلا بناحية" بمم ، طبلوها ، الكماشية"، بطول 13.65 كم ، ومركز منوف بناحية" منشأة غمرين ، كفر بلمشط "، بطول 1كم ، ومركز بركة السبع بنواحى"الغورى ، ديا الكوم ، هورين" بطول 5.2كم .

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها، في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.