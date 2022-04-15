روسيا تحجب موقعى "راديو فرنسا الدولى" وصحيفة "موسكو تايمز"

كتب محمد جمال

قالت الهيئة المنظمة للاتصالات فى روسيا، إن السلطات حجبت موقعى راديو فرنسا الدولى والنشرة الروسية لصحيفة "موسكو تايمز"، حسبما ذكرت "رويترز"، وفى بيان قالت "موسكو تايمز" التى لم يتأثر موقع نشرتها بالإنجليزية، إن السبب فى الإجراء الذى اتُخذ ضدها تقرير عن الصراع فى أوكرانيا.

وقال راديو فرنسا الدولى، الذى يبث برامجه بـ16 لغة من بينها الروسية، إنه لم يتلق تفسيراً لما حدث، ولم ترد الهيئة المنظمة للاتصالات فى روسيا بعد على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.

وأعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها قررت إعلان 18 موظفا في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

وكانت قد أعلنت مقدونيا الشمالية، عن أن ستة دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على هاتين

الدولتين وعلى الأمن الأوروبى.

على صعيد متصل، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى" لحماية سيادة الدولة فى روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا.