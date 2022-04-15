اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة إيطالية: انخفاض نمو الاقتصاد من 4.3% لـ3%بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:26 ص
دراسة إيطالية: انخفاض نمو الاقتصاد من 4.3% لـ3%بسبب الحرب الروسية الاوكرانية بنك ايطاليا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت  دراسة لمصرف (Intesa Sanpaolo) بأن الحرب الروسية على أوكرانيا ستسهم في إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2022 ​​من نسبة 4.3% (المتوقعة سابقا) إلى 3%.

كما تحدث قسم الدراسات والبحوث بالمصرف الايطالي عن أن للأزمة الأوكرانية تأثير قوي على كل من الشركات والأسر الإيطالية بسبب الزيادة في تكلفة المواد الخام والطاقة والغذاء، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقدرت الدراسة زيادة في الإنفاق هذا العام بمقدار 188 مليار على شراء السلع والخدمات من قبل الشركات الإيطالية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب في الاسبوع الثالث من شهر فبراير الماضي.

كما توقعت تعرض الشركات الإيطالية لانكماش في هامش التشغيل الإجمالي من النسبة المحسوبة مبدئيًا عند 9.1٪ للعام الحالي إلى 8.6%.

وكان وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتى ، ابدى مخاوفه من ناحية "الوضع الاقتصادي المعقد حقًا"، مؤكدا القول: "نحن قلقون جدًا".

وأضاف، أن ما جل يقلقه بالأحرى هو "الاقتصاد الوطني، وأزمة الطاقة"، موضحا أن "الأمر معقد، الأمور تتجاوز قدراتي"، وفي إشارة إلى ألمانيا التي زارها الاسبوع الماضى قال: “نحن قلقون جداً، فنُظمنا الاقتصادية تقوم على مجالي التصنيع والتحويل، وهما القطاعان اللذان يدفع الثمن الأكبر”، لارتفاع أسعار الطاقة.

وخلص نائب أمين سر حزب الرابطة، منوها بأن الألمان يعتمدون على الغاز الروسي "أكثر منا، إنها مشكلة كبيرة حقًا، بل إنهم يعتمدون عليه بنسبة تتجاوز الـ50٪".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة