دراسة إيطالية: انخفاض نمو الاقتصاد من 4.3% لـ3%بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

فاطمة شوقى

أكدت دراسة لمصرف (Intesa Sanpaolo) بأن الحرب الروسية على أوكرانيا ستسهم في إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2022 ​​من نسبة 4.3% (المتوقعة سابقا) إلى 3%.

كما تحدث قسم الدراسات والبحوث بالمصرف الايطالي عن أن للأزمة الأوكرانية تأثير قوي على كل من الشركات والأسر الإيطالية بسبب الزيادة في تكلفة المواد الخام والطاقة والغذاء، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقدرت الدراسة زيادة في الإنفاق هذا العام بمقدار 188 مليار على شراء السلع والخدمات من قبل الشركات الإيطالية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب في الاسبوع الثالث من شهر فبراير الماضي.

كما توقعت تعرض الشركات الإيطالية لانكماش في هامش التشغيل الإجمالي من النسبة المحسوبة مبدئيًا عند 9.1٪ للعام الحالي إلى 8.6%.

وكان وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتى ، ابدى مخاوفه من ناحية "الوضع الاقتصادي المعقد حقًا"، مؤكدا القول: "نحن قلقون جدًا".

وأضاف، أن ما جل يقلقه بالأحرى هو "الاقتصاد الوطني، وأزمة الطاقة"، موضحا أن "الأمر معقد، الأمور تتجاوز قدراتي"، وفي إشارة إلى ألمانيا التي زارها الاسبوع الماضى قال: “نحن قلقون جداً، فنُظمنا الاقتصادية تقوم على مجالي التصنيع والتحويل، وهما القطاعان اللذان يدفع الثمن الأكبر”، لارتفاع أسعار الطاقة.

وخلص نائب أمين سر حزب الرابطة، منوها بأن الألمان يعتمدون على الغاز الروسي "أكثر منا، إنها مشكلة كبيرة حقًا، بل إنهم يعتمدون عليه بنسبة تتجاوز الـ50٪".