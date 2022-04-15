حياة كريمة.. محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

المنيا -حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ والمعوقات إن وجدت لإيجاد الحلول المناسبة لها للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، وللانتهاء منها ودخولها الخدمة.



جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وممثلي جهاز التعمير، ومهندسي دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف كافة القطاعات الشريكة، واستمع المحافظ إلى جهات التنفيذ وتعرف على نسب تنفيذ الأعمال، كما تأكد المحافظ من تلافى الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماعات السابقة، واستمع إلى ملاحظات مهندسي دار الهندسة ومناقشتها مع جهاز التنفيذ لتلافيها ووضع تصورات للحلول على الفور، موجها رؤساء المدن بمتابعة جميع النقاط والملاحظات التي عرضتها دار الهندسة.



وأكد المحافظ، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي تلافى أي ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة ، وذلك في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

كما كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للتأكد من الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، ودفع عجلة العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.



من جانبه أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بقري (البرشا، ودير البرشا، ودير أبو حنس) بمركز ملوي، بحضور أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، ومحمد عبد الغني نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.



شملت الجولة تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بقرية البرشا للتأكد من انتظام العمل بها، ومجمع خدمات قرية دير البرشا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس، والمحدد لها مساحة 45 ألف متر مربع، لتخدم 4 قري، هم (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة)، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً.



قال نائب المحافظ، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع من، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً الى أنه هناك تنسيقًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، مؤكدًا توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.



وعلى هامش الجولة وجه نائب المحافظ بإزالة حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية دير أبو حنس، مشدد على تكثيف حملات الإزالة، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





اجتماع المحافظ (1)



اجتماع المحافظ (2)



اجتماع المحافظ (3)



جانب من اجتماع المحافظ (1)



جانب من اجتماع المحافظ (2)



جانب من اجتماع المحافظ (3)



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من جولة نائب المحافظ (1)



جانب من جولة نائب المحافظ (1)



جانب من جولة نائب المحافظ (2)



جولة نائب المحافظ (1)



جولة نائب المحافظ (2)







