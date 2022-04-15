حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ1400 مواطن فى قافلة بالعجرة ببنى سويف

بنى سويف - فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ،وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

تبين من التقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"الأربعاء والخميس الماضيين "بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،صد، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة،الأنف والأذن،الرمد ،الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1447 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،46 حالة معمل دم،40 حالة معمل طفيليات، 18 حالة الأشعة واستصدار 2 قرار نفقة دولة وتحويل 7حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 35 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد100 مواطنا،عن كيفية الوقايةمن الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

فيما أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.















