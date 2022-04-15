حياة كريمة.. الكشف على 841 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 841 حالة بواقع " 262 حالة أمراض باطنية، 256 حالة طب وجراحة العيون، 216 حالة طب أطفال، 58 حالة جراحة عامة، 32 حالة تنظيم أسرة ، 17 حالة أمراض نساء وتولى.



وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 34 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 114 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.





