حملات مكثفة لضبط منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات المغشوشة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بعدد من قرى مركز فاقوس ومدينة الصالحية ، أسفرت عن ضبط عدد من المحلات يقوم أصحابهما بالإتجار في المبيدات والمخصبات بدون ترخيص من وزارة الزراعة.

وأشار خليفة، إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير 4 محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ اللازم قانوناً.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قِبل وزارة الزراعة، ورصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدي بقوه لكافة أشكال الفساد والغش لتعليمات .