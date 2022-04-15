اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع ليتوانيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 ص
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع ليتوانيا جيش بيلاروسيا - أرشيفية
أش أ

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أعلن حرس الحدود البيلاروسي إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع ليتوانيا. وأوضحت قوات حرس الحدود البيلاروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الخميس، أن دورية تابعة لها طائرة مسيرة رباعية المراوح كانت تحلق من الجانب الليتواني صوب أراضي بيلاروسيا. وأكد حرس الحدود أن عناصره أطلقوا الرصاص على الطائرة لمنعها من خرق أجواء البلاد وإسقاطها.

فى سياق مختلف، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن دفعات جديدة من صواريخ "جافلين" ومسيّرات "سويتشبلايد" وصلت أوكرانيا، موضحة أن روسيا بدأت تعزيز حجم قواتها انطلاقا من بيلاروسيا، وفقا لقناة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.


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