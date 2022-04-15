تكريم الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى على مستوى جامعة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وحصد الطالب رمضان عبد الناصر خميس، بكلية الألسن، والطالبة ابتهال محمد سيد، بكلية الفنون الجميلة، المركز الأول على مستوى الجامعة، كما فاز بالمركز الثاني الطالب عبد الله عمر صلاح الدين، بكلية السياحة والفنادق، والطالبة ريناد أحمد عبيد الشاذلي، بكلية الطب، كما كرم رئيس الجامعة، الطالبة أمل وفقي محمد، الطالبة المثالية بكلية السياحة والفنادق، والطالب حسن محمد علي، الطالب المثالي بكلية الفنون الجميلة، والطالبة نهى أحمد سري، الطالبة المثالية بكلية الآثار.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، كما شجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدًا لهم حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الأنشطة الطلابية، كما استمع رئيس الجامعة لمقترحات الطلاب واستفساراتهم خلال جلسة عقدها رئيس الجامعة مع الطلاب على هامش أعمال التكريم.

وأشار الدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى أن مسابقة الطالب المثالي تمت من خلال لجنة تحكيم وطبقًا لمعايير وشروط من بينها؛ التفوق الدراسي، حسن المظهر وحسن الخلق، المشاركة في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتفاعل مع الأنشطة التي تخدم المجتمع المدني، والثقة بالنفس، والانضباط داخل الكلية والجامعة.