رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض "رمضان كريم" بكلية الفنون الجميلة

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض رمضان كريم بكلية الفنون الجميلة، على هامش حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، بحضور كل من الدكتور محمد عرابي، العميد الأسبق للكلية، والدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد حمدي، والدكتور قرشي سعدي، والدكتور محمود علام، وكلاء الكلية، وجمع من أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة.

وأوضح الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية أن المعرض يتضمن أكثر من 50 عملاً فنياً يمثل إنتاج الطلبة، وتنوعت الأعمال الفنية ما بين الرسم والنحت والخزف وجسدت مضامين متنوعة تعبر عن شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن المعرض يأتي في إطار احتفالات الكلية باليوبيل الفضي، موجها الشكر لرئيس الجامعة لحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المختلفة، كما وجه الشكر للوكلاء، للوقوف على كافة تفاصيل الاحتفال والمتابعة الدقيقة، كما وجه الشكر لكل من الدكتورة جهاد محمد شريت، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومشاركة اتحاد طلاب الكلية، متمثل في الطالب محمد خلاف رئيس اتحاد الطلاب، حسن محمود الطالب المثالي بالكلية، ومحمد عباس، أمين اللجنة الفنية.

وأبدى الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، إعجابه بالتنوع الفني الذي ميز المعرض، مؤكدا أن ما تم عرضه اليوم يمثل أعلى مراحل الفن التي توثق مظاهر شهر رمضان، وتعكس مختلف جوانب حياة الناس خلال الشهر الكريم وتوثق ملامحهما من خلال الابداعات التشكيلية للطلاب، موجها الشكر لإدارة الكلية، وعلى رأسهم العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، بأعضاء لجنة الإسكان بالجامعة بحضور أعضاء اللجنة، وناقشت اللجنة، تخصيص عدد من الاستراحات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتجهيزها بالاجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها، لمواكبة الزيادة المرتقبة في أعضاء هيئة التدريس تزامنا مع افتتاح كليات جديدة العام الجامعي المقبل بمدينة طيبة،كما ناقشت اللجنة، عددا من الموضوعات الإدارية التي تخص السكن الجامعي، ومتابعة سير العمل داخل المدن الجامعية.