تعرف على فوائد بذور عباد الشمس وأضرار الإفراط فى تناولها

كتبت إيناس البنا

بذور زهرة عباد الشمس تعد من الأغذية الصحية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، فوفقا لموقع " healthline"، فإن بذور عباد الشمس هي مصدر غني بالعديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائية كالمغنيسيوم والبروتين الأحماض الدهنية اللينوليك وعدة مركبات نباتية.

كيف تدمج بذور عباد الشمس في تناولك اليومي؟



أضفه إلى السلطة الخضراء وسلطة الفاكهة وسلطة الدجاج وسلطة التونة.

أضفها إلى عصيدة الإفطار أو مزيج الدالية أو دقيق الشوفان.

اصنع كيك صحيًا باستخدام بذور عباد الشمس المضافة إلى طبقات من الزبادي الغني بالبروبيوتيك والجرانولا من الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة الملونة.

يرش على الزبادي والآيس كريم

محتوى السعرات الحرارية في بذور عباد الشمس:



وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية

ـ 1/4 كوب بذور عباد الشمس النيئة = 204 سعرة حرارية

ـ 1/2 كوب بذور مع قشر صالح للأكل = 67 سعرة حرارية

بذور عباد الشمس المحمصة الجافة (وجبة 1/4 كوب) = 186 سعرة حرارية

بذور عباد الشمس المحمصة بالزيت (1/4 كوب خدمة) = 200 سعرة حرارية

هل الدهون في بذور عباد الشمس ضارة؟



تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون، لكنها في الغالب عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة. هذا ليس نوعًا خطيرًا أو ضارًا من الدهون إذا اتبعت قاعدتين:

إذا تم تناولها باعتدال ، ويتم تناولها بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

تقول جمعية القلب الأمريكية إن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة قد تساعد قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ، وتقليل مخاطر الإصابة بالضيق القلبي ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية ، والحفاظ على ضغط الدم منخفضًا.

أضرار تناول الكثير من بذور عباد الشمس:

نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية:



قد ينتهي بك الأمر إلى تجاهل حقيقة أنه إذا لم يتم تناول بذور عباد الشمس باعتدال ، فقد ينقلب عليك المحتوى عالي الدهون. الحيلة الذكية لتناول القليل منها هي جلبها مع القشرة وأكل البذور عن طريق قصفها بنفسك، ستكون هذه طريقة بسيطة لإبطاء وتيرة تناول الطعام وتناول السعرات الحرارية أثناء تناول الوجبات الخفيفة ، حيث يستغرق الأمر وقتًا لفتح كل قشرة وبصقها.

نسبة عالية جدًا من الصوديوم:



وبهذا ، لا نعني أن بذور عباد الشمس تحتوي على الصوديوم ، ولكن إذا كنت تأكل النسخة الاستهلاكية الجاهزة للأكل ، فإنها تأتي مُزينة بالملح والتوابل - غالبًا ما تكون مغلفة بأكثر من 2500 مجم من الصوديوم - 108 في المائة من المدخول اليومي الموصى به (RDI) الذي لا يتجاوز 30 جرامًا من جميع المصادر.

الكادميوم الذي يمكن أن يتلف الكلى:



تميل نباتات عباد الشمس بشكل طبيعي إلى امتصاص الكادميوم من التربة وإيداعه في بذورها، يؤدي ذلك إلى تحميل البذور بكمية أعلى من محتوى الكادميوم - معدن ثقيل يمكن أن يضر بالكلى إذا تعرضت لكميات كبيرة على مدى فترة طويلة. لذلك ، لا داعي للقلق إذا كان تناولك اليومي لا يتجاوز أونصة واحدة (30 جرامًا).

الحساسية:



هذا ليس رد فعل شائع ولكن كانت هناك حالات قليلة من ردود الفعل التي قد تشمل الربو وتورم الفم وحكة في الفم وحمى القش والطفح الجلدي والآفات والتقيؤ.