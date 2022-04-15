اليوم السابع
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تحريك أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:25 ص
تحريك أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار محطة تموين بنزين - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .


البترول

البنزين

السولار

المنتجات البترولية

لجنة التسعير

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