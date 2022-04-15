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تحرير 6031 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:08 م
تحرير 6031 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء كمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (6031) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6007) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (573) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (126) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (585) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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