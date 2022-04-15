كتب محمد جمال

أعلنت وزارة النقل فى بيلاروسيا، اليوم الجمعة، حظر دخول السيارات والجرارات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى، عبر حدود الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

وذكر بيان للوزارة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - "اتخذت بيلاروسيا إجراءات انتقامية ضد المركبات المسجلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبدءًا من 16 أبريل الجاري، سيتم فرض حظر على حركة السيارات والجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى بيلاروسيا".

يذكرأن، قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، إن بلاده لن تقبل بإطلاق النار على روسيا من الخلف.

وأضاف رئيس بيلاروسيا، خلال مؤتمر صحفى، أن أوكرانيا كانت مستعدة لشن ضربة ساحقة ضد روسيا إذا تأخرت العملية العسكرية.

وتابع رئيس بيلاروسيا: أزمة العلاقات مع الغرب غير مسبوقة، مستطردا: أشكر الرفيق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.